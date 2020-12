Lazio, Braglia: "Col Dortmund grande match. Sul dualismo Reina - Strakosha..."

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla Lazio, e sul dualismo tra Reina e Strakosha: "Ci sono squadre come la Lazio che in campionato che alternano prestazione positive ad altre negative. La Champions infonde nell'ambiente tutta la sua importanza, quindi psicologicamente credo farà una grande partita, anche per far vedere che il gruppo c'è. Reina o Strakosha? Io credo che nelle squadre il ruolo del portiere sia il più delicato dal punto di vista psicologico. Quest'alternanza non la condivido. Il numero 1, quando sta bene, deve sempre giocare. Il portiere è il secondo allenatore in campo, capisco che Reina ha personalità ma se l'altro è giovane e forte va fatto giocare ".

