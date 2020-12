Haaland, Di Marzio rivela: "Tare voleva portarlo alla Lazio"

Avrà gli occhi puntati della difesa biancoceleste addosso questa sera, Erving Haaland. Principale pericolo del Borussia Dortmund, l'attuale capocannoniere della Champions, con 6 gol segnati, è stato in passato vicino al vestire la maglia della Lazio. Lo avrebbe confessato il ds Igli Tare all'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il dirigente albanese ha raccontato che provò a strapparlo al Molde, squadra norvegese dove Haaland militò dal 2017 al 2019, per portarlo a Formello. L'affare non è andato in porto e il giocatore è andato prima al Salisburgo e poi in Bundesliga ai gialloneri. Stasera ancora una volta, la Lazio e Haaland si rincontreranno, sempre però, da avversari.

Champions League, Lazio agli ottavi se... ecco tutte le combinazioni

Maradona, caos sull'eredità: altri 6 figli chiedono il riconoscimento

www.lalaziosiamonoi.it