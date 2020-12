Lazio - Bruges, Cucchi: "Finale da stress, ma è arrivato il pari. E ora gli ottavi... dopo 20 anni"

La Lazio ottiene il pareggio al termine di una gara al cardiopalma contro il Bruges, e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A pochi secondi dal triplice fischio, è arrivato il consueto commento via Twitter di Riccardo Cucchi. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Finale da stress per la Lazio e i suoi tifosi. Ma alla fine arriva con il pari anche la qualificazione. Grande risultato. Ma troppi errori sotto porta e in fase difensiva. Eppure la Lazio aveva la gara in pugno. Ottavi di Champions League dopo vent'anni..."

