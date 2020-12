Lazio - Bruges, esordio in Champions per Radu: superati Inzaghi e Mihajlovic

A fine primo tempo di Lazio - Bruges, Inzaghi toglie Hoedt, che aveva rimediato l'ammonizione, e mette dentro Stefan Radu. Per il difensore rumeno, che dopo l'uscita dal campo di Immobile indossa anche la fascia da capitano, è l'esordio in assoluto in Champions League. Il numero 26 entra di diritto nella top 10 delle presenze in competizioni europee nella Lazio, scalzando Mihajlovic e Inzaghi fermi a 43.

PRESENZE EUROPEE NELLA LAZIO

64 Negro

58 Marchegiani

57 Favalli

56 Lulic

49 Pancaro

48 Stankovic

46 Couto

45 Nesta

45 Nedved

44 Radu