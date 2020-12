Lazio - Bruges, Reina suona la carica: "Massima concentrazione" - FOTO

Concentrazione al massimo, domani la Lazio non può sbagliare. La gara contro il Bruges sarà uno spartiacque della stagione e non potrebbe essere altrimenti. In porta ci sarà di nuovo Pepe Reina, intervenuto anche oggi in conferenza stampa al fianco di Inzaghi, che sui social suona la carica: "Massima concentrazione", vietato sbagliare.

