Lazio, Bruni: "È una conferma. Dopo l'Atalanta ha fatto una cavalcata"

Tanti complimenti per la Lazio, capace di chiudere il 2019 con la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad. Dal pareggio in rimonta contro l'Atalanta del 19 ottobre è scattato qualcosa nella squadra di Inzaghi, capace di inanellare vittorie su vittorie. Di questo avviso è l'allenatore ed ex centrocampista Luciano Bruni, che ha parlato a Radio Sportiva: "Il Cagliari è la sorpresa ma fino a un certo punto. Maran è un allenatore poco pubblicizzato ma ha sempre fatto ottime cose e credo vada sottolineato. Conferme? La Lazio, che dopo il primo tempo con l’Atalanta ha fatto una cavalcata".

