Lazio, Bucciantini elogia Luis Alberto: “Sta spostando la classifica…"

La Lazio, impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, è riuscita ad ottenere i tre punti. Andata in vantaggio con il solito Ciro Immobile, la squadra guidata da Simone Inzaghi si è fatta raggiungere dagli avversari, andati a segno con Caputo. Quando la sfida si apprestava, ormai, alla sua conclusione, Felipe Caicedo è riuscito ha siglato il gol decisivo. L’ex Espanyol ha potuto contare sull’ennesimo assist di Luis Alberto, elogiato da Marco Bucciantini nel corso di Sky Calcio Show: “Fa tanto calcio la Lazio, arriva in tutti i modi in area di rigore. Va sottolineato Luis Alberto, sta spostando la classifica”.

