Lazio, Budoni: "Atalanta bivio fondamentale. Patric non farà rimpiangere Luiz Felipe"

Manca sempre meno al match tra Atalanta e Lazio che farà riprendere il cammino interrotto verso il sogno scudetto ai biancocelesti, e a tal riguardo ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio l’ex Riccardo Budoni: “Sarà una gara importante e Inzaghi scioglierà le riserve solo poco prima dell’inizio, e probabilmente dopo aver visto il recupero dei bergamaschi contro il Sassuolo. Patric al posto di Luiz Felipe? Chiunque sceglierà il mister sarà pronto e non farà rimpiangere il brasiliano".

SVOLTA – L'ex calciatore prosegue ricordando il match di ottobre all'Olimpico quando i capitolini rimontarono da 0-3 a 3-3: “La rimonta laziale dell'andata, che sembrava impossibile per molti, ha sicuramente acceso la scintilla nei giocatori di Inzaghi, facendogli poi cambiare marcia in campionato. L’Atalanta ne è uscita forse ridimensionata, ma come la Lazio ha poi proseguito il suo cammino in stagione con ottimi risultati. Il confronto tra le due squadre sarà spettacolare e fondamentale dal punto di vista morale per i biancocelesti. Le aquile vincendo continuerebbero a cullare il sogno Scudetto”.

