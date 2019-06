Lazio, Buffon svela i progetti futuri: alla ricerca dell'emozione

Un sogno, quello che Buffon possa vestire la maglia della Lazio. I tifosi nutrono un'ammirazione importante per l'ex Juventus, che a sua volta ricambia. Il portierone non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Ma, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sa benissimo cosa vuole dalla sua prossima esperienza: "A 41 anni ho un bisogno quasi fisico dell'emozione. Emozione che significa energia, sogno, sentirsi strumento di aggregazione". Insomma, Buffon cerca ancora quella fiamma che ha alimentato la sua intera carriera calcistica. Il portiere spiega che la sua scelta non dovrà essere in conflitto con il passato da juventino. La sua condizione è straordinaria, la paragona a quella avuta proprio un'estate fa. Uno stato di totale relax che gli consentirà di fare la scelta più giusta: tutto è aperto e, a detta sua, si può chiudere in dodici mesi come in quindici giorni. Qualche proposta, ha confermato, è arrivata: quello che servirà, però, è la spinta per sposare un nuovo progetto.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CALCIOMERCATO LAZIO, OFFERTO DESTRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE