Lazio, buon compleanno a Danilo Cataldi: gli auguri della società - VIDEO

Tantissimi auguri a Danilo Cataldi che oggi spegne 27 candeline. Giornata di festa quella per il centrocampista biancoceleste. Il classe 1994, si trova in ritiro a Marienfeld, in Germania, per giocarsi le proprie carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Danilo rappresenta fin dalle giovanili il tifoso in campo. La Lazio. tramite un video pubblicato sui propri social, ha voluto fare gli auguri al centrocampista italiano. Nel video possiamo vedere il lungo percorso che ha fatto Danilo, dal primo match giocato con l'aquila sul petto nelle giovanili, passando per il gol nel derby, fino ad arrivare al gol su punizione che ha chiuso la Supercoppia italiana contro la Juventus. Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it i nostri migliori auguri al numero 32 biancoceleste.