Lazio, Burioni: "Due squadre in una, la terapia la lascio a Inzaghi"

La Lazio ha a Firenze l'occasione per accorciare in classifica sul quarto posto del Napoli. Per fare bottino pieno Inzaghi deve azzerare i blackout che spesso in questa prima parte di stagione hanno vanificato anche prestazioni molto positive. Il super tifoso biancoceleste Roberto Burioni ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: “In medicina si dice che il medico deve essere distaccato dal paziente per fare una diagnosi corretta. Con la Lazio è dura. Quello che nota anche un appassionato come me è la presenza di due squadre, una che gioca benissimo e l’altra che perde proprio la connessione. La terapia è complicata e la lasciamo all’allenatore, sperando che riesca a curarla”.

