Lazio, Burioni: "Supercoppa? Qualcuno a Roma dovrà pure alzare i trofei"

La sua campagna sul fronte vaccini l'ha reso noto in tutta Italia, la sua fede laziale simpatico ai tifosi biancocelesti. Roberto Burioni, virologo di fama nazionale, è intervenuto a Radiosei per parlare del momento della Lazio e della sua passione che, quando può, lo trascina allo stadio: "Sono reduce dalla gara di San Siro contro il Milan, vivendo a Milano non potevo perdermela. É stata una grande vittoria, una soddisfazione dopo 30 lunghi anni in cui non si espugnava il Meazza in campionato. Anche se devo dire che ultimamente San Siro sta portando delle belle gioie, come lo 0-1 dello scorso anno in Coppa Italia che spedì la Lazio in finale. É proprio dalla vittoria contro l'Atalanta che non torno all'Olimpico per vedere la squadra di Inzaghi, mentre quest'anno ero già andato a vedere la sconfitta con l'Inter sempre a Milano. É stato un peccato, anche in quella circostanza la Lazio ha dimostrato di potersela giocare alla pari". La Lazio non deve temere nessuno, secondo Burioni: "Chiunque deve aver paura di affrontare la Lazio. Anche per la Juve in Supercoppa non sarà semplice. Sarebbe fantastico vincerla, qualcuno a Roma dovrà pur sempre alzare dei trofei (ride, ndr). La squadra di Inzaghi ha tanta qualità, vedere giocare Luis Alberto, per esempio, è un piacere. A Milano è stato sontuoso. Ora l'obiettivo deve essere quello di correggere gli errori difensivi. La Lazio ormai è arrivato a un livello tale che deve migliorare ogni suo piccolo difetto per raggiungere gli obiettivi preposti".

