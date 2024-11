Lazio - Cagliari, Baroni premiato da Lotito nel pre-partita: i dettagli - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni ha ricevuto un importante riconoscimento nel pre-partita di Lazio-Cagliari. L'allenatore biancoceleste ha ricevuto il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento tenuto durante le gare. Lo stesso presidente Lotito l'ha consegnato a Baroni, a circa mezz'ora dal fischio d'inizio del match.

TORNA ALLA HOMEPAGE