Lazio - Cagliari, Strakosha ringrazia i tifosi: "Non sono riuscito a trattenere le lacrime" - FOTO

Dopo il brutto errore commesso nella gara d'Europa Leaugue tra Lazio e Galatasaray, Thomas Strakosha è tornato a scrivere sui social. E l'ha fatto per ringraziare i tifosi che, in occasione della sfida contro il Cagliari, l'hanno sostenuto esponendo uno striscione. Su Instagram, il portiere biancoceleste, visibilmente commosso dopo aver letto il contenuto del messaggio, ha scritto: "Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi entrando in campo dagli applausi l affetto e infine allo striscione cantando mio nome ho provato ma non sono riuscito trattenere le lacrime e l unica cosa che posso dire e GRAZIE DI CUORE TIFOSI LAZIALI PER IL VOSTRO AFFETTO E SUPPORTO QUESTO MOMENTO RIMARRÀ NEL MIO CUORE PER TUTTA LA MIA VITA.... ora lavorare duramente per portare la lazio dove merita".

