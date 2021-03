Lazio, Caicedo: "Contento per i tre punti, continuiamo a lottare" - FOTO

La zona Caicedo non delude mai. Anche ieri è stata una rete dell'attaccante a regalare la vittoria e tre punti importantissimi alla Lazio di mister Inzaghi contro il Crotone. Il numero 20 sale a sette reti in stagione e a 24 ore dal match ecco il suo messaggio sui social: "Contento per i 3 punti continuiamo nella lotta. Forza Lazio sempre".

Contento per i 3 punti continuiamo nella lotta @OfficialSSLazio #forzalazio sempre pic.twitter.com/IhDSIm3hxk — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 13, 2021

L'ex Lazio Zarate compie gli anni: dove è finito e cosa fa oggi? - VIDEO

Serie A, classifica assist: in tre in testa, Milinkovic subito dietro

TORNA ALLA HOMEPAGE