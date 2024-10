Lazio, Caicedo elogia Nuno Tavares: "Fa tutto bene!"

TUTTOmercatoWEB.com

Vince la Lazio che dopo il successo in Europa League contro il Twente porta a casa tre punti importantissimi imponendosi per 3-0 sul Genoa grazie alle reti di Noslin, Pedro e Vecino ma anche grazie a un'altra prestazione superba di Nuno Tavares. Il portoghese è senza dubbio uno dei migliori in campo del match ed è suo il fantastico assist per il gol di Noslin così come il pallone perfetto per Vecino che chiude il match. A esaltare il terzino anche l'ex biancoceleste Felipe Caicedo che ha così commentato su X: "Nuno fa tutto bene".