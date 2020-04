Lazio, Caicedo non molla e si allena a casa: "Domenica di lavoro" - VD

In attesa che dal Governo arrivi il via libera per tornare ad allenarsi, seppur individualmente, nel proprio centro sportivo, i giocatori della Lazio, come quelli dell'intera Serie A, continuano la preparazione tra le mura di casa. È il caso, ad esempio, di Felipe Caicedo, che ha condiviso gli esercizi svolti nel corso della giornata con i propri seguaci di Twitter: "Domenica di lavoro. Restiamo a casa". Di seguito il video in questione:

