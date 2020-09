Lazio Calcio a 8, Amici: "Totti non si è comportato bene. Che delusione!"

Le finali contro la Lazio non sono certamente il suo forte. Francesco Totti si è dovuto arrendere, un'altra volta, di fronte alla compagine biancoceleste. Questa volta quella del calcio a 8 che ha battuto per 1-0 il Totti Sporting Club nella finale di Supercoppa. Una sconfitta che l'ex capitano giallorosso non ha mandato giù con molta sportività. Il giocatore della Lazio, Manuel Amici, ne ha parlato ai microfoni di Radiosei: "La Supercoppa vinta ieri contro la Totti Sporting Club è stata davvero una grande soddisfazione. E' stata dura, dall'altra parte c'era grande qualità, abbiamo sofferto ma siamo stati molto compatti e non abbiamo mai avuto la percezione di poter subire gol. Totti? Non si è comportato bene, molti falli di frustrazione, sono rimasto molto deluso. Certo essendo un tifoso della Lazio oltre che calciatore, per me è stato molto bello, una grande emozione".

