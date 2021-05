Lazio, Calori: "Il gol contro la Juve? Ha fatto la storia, come una ricorrenza"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Calori ha parlato del suo gol in Perugia - Juventus del 14 maggio del 2000. Una rete tanto cara ai tifosi della Lazio poiché fu decisiva per il secondo tricolore nella storia ultracentenaria del club: "Ormai è tanti anni fa, eppure la ricorrenza viene sempre ricordata: è come se fosse un santo. A distanza di tanti anni è ancora un gol che fa la storia. Collina? Tra i protagonisti della partita c'è pure lui. Prima un sole incredibile, poi in dieci minuti è venuto giù un diluvio universale".

