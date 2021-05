Roma - Lazio, Wilson: "Bisogna vincere, i giocatori sanno cosa significa il derby"

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per commentare l'attuale momento della squadra di Inzaghi in vista del derby contro la Roma: "Una partita che ci permette di sperare ancora, non possiamo fare altro che pensare ai tre punti anche se questo è un match a sé stante. Non mi lascio abbindolare da quello che dicono lato Roma, che può essere una sfida che fa rivalutare loro la stagione: per noi non c'è altra scelta che vincere, in qualsiasi posizione ci si trovi. Non ci sono mai favorite, esiste solo scendere in campo e vedere chi interpreta meglio la partita in base alla concentrazione che si mette in campo. Il derby d'andata è stato giocato alla perfezione dalla Lazio, sempre in palla e in grado di provocare gli errori degli avversari e di sfruttarli. Penso che tutti i giocatori biancocelesti sanno bene cosa si debba fare per vincere un derby: sono qui da anni e capiscono cosa significa questa partita, non credo che sarà sottovalutata sotto il profilo psicologico, così come quello tattico e tecnico. Piazzamento Champions? Sarei un ingrato se definissi fallimentare la stagione della Lazio. E' un anno discreto ma niente di più, se si vuole migliorare lo si deve fare soprattutto nelle riserve, c'è poco da fare. Muriqi? Non so a cosa sia stato dovuto il suo sfogo, voglio pensare che ce l'abbia avuta con se stesso per non essere mai riuscito a mettersi in evidenza".

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN