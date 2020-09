Lazio, Calori: "Kumbulla e Cistana acquisti in prospettiva. Izzo? Una garanzia"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex calciatore e oggi allenatore Alessandro Calori, ha detto la sua sui movimenti di mercato della Lazio:”Kumbulla è un giovane interessante. È esploso nel giovo aggressivo di Juric nella difesa a tre, ha fisico e prospettiva ma bisognerebbe vederlo in un contesto diverso e senza la spensieratezza dell'esordio. Lo stesso vale per Cistana del Brescia, anche lui ha margini di crescita, e se arrivasse alla Lazio, potrebbe migliorare con alle spalle gente come Acerbi. Izzo? Rispetto ai primi due ha esperienza, ed è bravo nelle panne inattive e nell'uno contro uno, negli ultimi anni ha garantito sempre un ottimo rendimento".

Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Marcos Rojo: le ultime

Lazio - Vicenza, i convocati di mister Di Carlo per l'amichevole di oggi

www.lalaziosiamonoi.it