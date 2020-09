Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Marcos Rojo: le ultime

Il nome nuovo accostato alla Lazio in ottica calciomercato è quello di Marcos Rojo. Il difensore è di proprietà del Manchester United, ma nella scorsa stagione ha giocato in prestito tra le fila dell'Estudiantes. Valutato circa otto milioni di euro, il suo profilo coinciderebbe con le esigenze della Lazio, che sembra aver mollato Kumbulla. L'entourage del 30enne, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non smentisce. L'argentino ha esperienza internazionale, ha collezionato 36 presenze nelle competizioni Uefa e 61 in Nazionale, ed è in scadenza nel 2021. Non rientrando più nei piani del Manchester, è alla ricerca di un club che lo ponga al centro del proprio progetto. Che questa società possa essere la Lazio?

Lazio, Diaconale sicuro: "Quest'anno si punta allo scudetto!"

Italia, prove di esultanze per gli azzurri: Immobile sceglie la dedica a Jessica - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE