Lazio, Calori: "Mercato? Ci sono stati colpi importanti" E sul campionato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Lazio Primavera, Alessandro Calori, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di diversi temi riguardanti la prossima stagione di Serie A. Dalle aspettative sul campionato alla sosta per il Mondiale passando anche per il mercato e, a proposito di questo, si è soffermato su quanto fatto da alcune società tra cui la Lazio. Queste le sue parole: "Ogni squadra si sta muovendo in base alle esigenze del proprio allenatore. La Roma ha fatto colpi importanti così come la Juventus e la Lazio. Non è detto che chi ha il nome più blasonato sia poi il più forte". In merito al campionato e alla lunga sosta invernale ha affermato: "È un campionato frazionato sia per il mercato così lungo che per i Mondiali, ma bisogna adattarsi a questo tipo di calcio, dobbiamo pensare che ormai è cambiato per esigenze televisive e non solo. La preparazione? Ovviamente cambia, anche se a mio parere le tante amichevoli tolgono agli allenatori il tempo per lavorare con la squadra. La storia ci dice che i giocatori che vanno a fare il Mondiale inconsciamente sono più propensi a concentrarsi verso la Nazionale a discapito del club. Le squadre che faranno meglio sono quelle che presenteranno la rosa più lunga".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bologna, Mihajlovic chiama tutti a rapporto: al via le prove anti-Lazio

Lazio - Bologna, ecco quanti saranno i tifosi all'Olimpico: il dato aggiornato