Lazio, Canigiani: "Abbonamenti, maglie, negozio in centro. Tante novità"

Il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto in merito alla campagna abbonamenti che partirà domani: “Avevamo dei problemi burocratici che ci impedivano la partenza della campagna abbonamenti, ora siamo pronti e inizieremo da domani con la vendita. La tessera si può sottoscrivere in due modi: digitalmente, caricandola sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card, e in cartaceo attraverso la S.S. Lazio Home Card. L’abbonamento digitale può essere sottoscritto presso i Lazio Style 1900 Official Store abilitati, le ricevitorie Ticketone, i punti Plus Ticketone, in modalità on-line, e attraverso il Call Center al numero a pagamento 892.101, esclusivamente per gli abbonamenti a tariffa intera. All’interno dell’abbonamento cartaceo, invece, saranno indicati tutti i dati anagrafici del titolare, oltre a settore, fila e posto assegnato e rappresenterà il titolo di accesso allo stadio. Questa tipologia di abbonamento può essere sottoscritta solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store abilitati ed i punti Plus della Ticketone".

ALTRE NOVITA': "I prezzi sono in linea con quella dello scorso anno, ma in Tevere e Monte Mario ci sarà una tariffa riservata agli studenti Under 25. Come ogni anno la società ha fatto uno sforzo da questo punto di vista, l'obiettivo è cercare di ripopolare la Tevere e la promozione ai giovani fa parte delle misure per raggiungere questo obiettivo. Alcune tariffe promozionali possono essere acquistate solo nei Lazio Style, quindi invito a leggere bene. Nei prossimi giorni aggiorneremo i tifosi con le novità e con i dati di risposta del pubblico” - poi conclude - “A inizio stagione il negozio in centro sarà pronto. Le maglie? La maglia ufficiale sarà presentata a ridosso del ritiro di Auronzo di Cadore, magari abbinando questo evento con l’incontro istituzionale con il Sindaco Virginia Raggi, mentre un’altra sarà svelata durante il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo”.

