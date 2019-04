Lazio, Canigiani: "Ecco tutte le informazioni per la finale" E sulla maglia bandiera...

Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei fornendo informazioni le relative all'acquisto dei biglietti per la finale di Coppa Italia. Infine ha rilasciato anche una prima anticipazione sulla maglia con cui i biancocelesti affronteranno l'Atalanta in finale: "Per Atalanta - Lazio di Coppa Italia i biglietti si potranno acquistare per Trbuna Tevere, Curva Nord e Distinti Nord. Ci sarà un primo periodo di prelazione, a partire dal 29 aprile, solo per gli abbonati. Successivamente anche una seconda categoria di soggetti potrà acquistare il biglietto, ovvero chi in questi giorni sta facendo acquisti nei Lazio Style e sta quindi ricevendo il Priority Pass. Infine ci sarà un ultimo giorno di prelazione per i possessori di "Millenovecento" non abbonati, poi dal 7 maggio partirà la vendita libera. Per gli abbonati e per chi è in possesso della tessera "Millenovecento" il biglietto si può acquistare in tutti i Lazio Style e le ricevitorie abilitate alla vendita. Chi ha l'abbonamento tradizionale, cioè quello con la foto detto "Voucher", potrà andare anche nelle ricevitorie Ticket One, oltre che nei Lazio Style. Questa distinzione ci serve per distribuire le tante persone nei pochi giorni a disposizione. Chi è in possesso della Millenovecento può fare il biglietto anche online, un'opportunità sicuramente molto comoda. In questa fase di prelazione agli abbonati, ogni abbonato può acquistare il biglietto per se stesso e credo anche per altri abbonati, ovviamente portando documento e abbonamento anche delle altre persone a cui si vuole acquistare il biglietto. Però ancora non abbiamo certezza su questo, non conosciamo le direttive della Lega. Anche chi ha il Priority Pass può comprare i biglietti in base al numero di Priority Pass che ha acquistato. Poi per la vendita libera credo che la dinamiche saranno quelle classiche, e che non ci saranno limitazioni alla vendita di alcun tipo”.

ATALANTA - LAZIO, PREVISIONI E MAGLIA BANDIERA: "Lo stadio sarà diviso 50-50 secondo me, perché per l'Atalanta sarà un evento epocale. Lazio - Sampdoria del 2009 è stata una delle finali con maggior numero di tifosi, come i doriani all'epoca anche i nerazzurri non vanno in finale da tanti anni e quindi ci aspettiamo la stessa risposta di pubblico. L'Atalanta ci ha già detto che giocherà con la maglia di casa, quindi noi utilizzeremo la maglia bandiera che sarà personalizzata appositamente per la finale. La vedrete nei prossimi giorni. È bellissimo che questa maglia possa disputare una finale, vista la sua storia, si è conquistata meritatamente la possibilità di giocarsi un trofeo. Speriamo di chiudere in bellezza e poi verrà fatta “riposare” per un po'”.

