Lazio, Capello: "Baroni ha creato un gruppo unito, la squadra si diverte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra i bianconeri e la Lazio, che si giocherà sabato 19 ottobre alle 20.45. Queste le sue parole: "Nella stessa giornata ci saranno Juve-Lazio e Roma-Inter, sfide importanti per entrambe le romane. Per la Lazio specialmente è un bel banco di prova, dopo i primi mesi molto positivi. Gioca bene e vedere uno come Pedro divertirsi è un bel segnale: Baroni ha creato un gruppo unito, anche se la rosa non è profonda come quella delle grandi".

In seguito ha fatto il punto sugli infortunati bianconeri: "Bremer è una grossa perdita e Thiago Motta non ha un vice Vlahovic con Milik ai box. Koopmeiners poi ha una costola rotta e vediamo quando tornerà, anche se ai miei tempi Salvadore giocò lo stesso, mettendosi un parastinchi sul costato (ride, ndr). La Juve comunque non ha ancora la certezza e la convinzione di squadra che ha l'Inter e forse ora pure il Napoli".