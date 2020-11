Lazio, Capello ti elogia: "Questa squadra sarà pericolosa anche in Serie A"

Fabio Capello ai microfoni di Sky ha elogia Ciro Immobile e la Lazio per la vittoria ottenuta contro lo Zenit: "Son contento per Immobile, che è una delle punte che corre più di tutti. E nonostante ciò ha l'abilità di essere sempre lucido sotto porta. Sono tornati i giocatori che fanno la differenza. Una Lazio che sarà pericolosa per il campionato, una squadra ritrovata e questa vittoria darà morale".

