Lazio, Caserta punta su Di Gennaro: "Credo nella sua voglia di rivalsa"

Davide Di Gennaro ha lasciato la Lazio per approdare in prestito alla Juve Stabia. Dopo un anno negativo a Salerno il centrocampista classe '88 cerca il riscatto sotto la guida di Fabio Caserta, che l'ha esaltato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Di Gennaro è un calciatore importante. Credo nella sua voglia di rivalsa. Ha accettato Castellammare rinunciando a qualcosa dal punto di vista economico. Ripeto, per noi è un giocatore importante”.

