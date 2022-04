Lazio, Cassano: “La direzione è quella giusta, ma con il Genoa che fortuna”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'ultima puntata della BoboTv, Antonio Cassano ha commentato l'ultimo turno di campionato. In particolare l'ex attaccante barese ha analizzato il match vinto dalla Lazio con il Genoa concentrandosi soprattutto sugli episodi arbitrali: "Quello che ha centrato la situazione in casa biancoceleste è stato Vieri. Aveva detto aspettiamo fino a febbraio. La direzione della Lazio è quella giusta, anche se ieri è stato fortunato. Rigore clamoroso per il Genoa non fischiato. È una follia. Come fa il Var a non richiamare l’arbitro? Non mi piacciono gli alibi ma questo è un dato di fatto. Una squadra come il Genoa che si sta giocando la vita aveva bisogno di quel rigore. Di una gravità unica. Dopo 5 minuti è arrivato il gol di Marusic. Voglio vedere se va in vantaggio 1-0 come si mette la partita. Credo che il Genoa si salverà in qualche modo".