Lazio, Castellanos: "L'umiltà rende il gruppo più forte. E su Baroni..."

Taty Castellanos ha chiuso la serie d'interviste fatte da Sky nel post-gara di Lecce-Lazio. Ecco le parole dell'argentino sulla vittoria di questa sera: “C'era il pensiero a quanto accaduto lunedì? Una vittoria importante per noi. Sappiamo che questo era un campo difficile, una squadra tosta. Siamo felici per il gruppo che ha fatto un lavoro importante. Rigore? Ci siamo messi d’accordo sul campo io e Zaccagni, lui mi ha detto di calciarlo io. L’umiltà fa il gruppo più forte, è il nostro capitano, sono contento che mi abbia dato la palla. Devo lavorare per la squadra, sono un calciatore che lavora tanto per questo. Se arriva il gol, è il benvenuto, ma io devo lavorare in tutti i punti dell’attacco”.

“Quanto vali, 30 milioni o di più? No no, non lo so. Baroni è importantissimo per noi, per tutti. Quando è arrivato, ha reso la squadra unita, anche chi non gioca è preparato per entrare, si senta coinvolto. Sono felice per lui e per lo staff che lavora con noi ogni giorno”.

