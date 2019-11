Lazio - Celtic, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

No, questa volta non toccherà alla Lazio essere in chiaro su TV8. L'orario della partita (18:55 ndr) ha fatto ricadere la scelta dell'emittente su Borussia Mönchengladbach - Roma, prevista alle 21. Allora la sfida tra i biancocelesti e il Celtic (giovedì 7 novembre, Stadio Olimpico di Roma come detto alle 18:55) verrà trasmessa solo in esclusiva Sky, che per l'occasione “affiderà” l'incontro a Sky Sport Uno (canale 201, visibile anche dai soli abbonati al pacchetto “sport”) e Sky Sport 252 (canale 252 visibile dagli abbonati “calcio”). Sugli stessi canali la visione sarà possibile tramite l'app di Sky Go anche in streaming per tablet, pc e smartphone.

LAZIO - CELTIC, L'ARBITRO DEL MATCH

LAZIO - CELTIC, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE