Lazio - Celtic, l'arbitro del match: (quasi) perfetto il bilancio con le italiane

Sarà Tobias Stieler, arbitro tedesco di 38 anni, il direttore di gara di Lazio - Celtic. I biancocelesti affronteranno dunque la quarta partita del gruppo E (giovedì 7 alle 18:55, Stadio Olimpico di Roma) con una quaterna tutta nata in Germania. Gli assistenti di linea saranno infatti Mike Pikel e Christian Gittelmann, mentre a vestire i panni del IV uomo sarà Harm Osmers.

I PRECEDENTI - Stieler è un arbitro giovane e ancora relativamente "inesperto" in campo internazionale. Se in Bunsesliga può vantare già 111 partite, infatti, il fischietto di Obertshausen ha arbitrato solo 9 volte nella fase finale dell'Europa League (più 8 gare preliminari) e 3 volte in quella della Champions League (a cui vanno aggiunte anche qui due partite di qualificazione). Nonostante i pochi precedenti, però, si contano ben 5 sfide a direzione delle italiane tra cui tutte e tre le partite che Stieler ha arbitrato in Champions. E il bilancio è molto positivo: 4 vittorie e 1 sola sconfitta (Young Boys - Juventus 2-1 del 12 dicembre 2018). I successi tricolore portano per ben due volte la firma della Roma (vincente contro il Qarabag in Champions nel 2018/19 e contro il Viktoria Plzen in Europa League nel 2016/17), una dell'Inter (1-0 al Rapid Vienna nell'ultima edizione dell'Europa League) e una proprio della Juventus (2-0 in Champions all'Olympiacos nel 2017/18). Infine, Stieler ha anche diretto l'Italia Under 20 nel 2010 (vittoria per 3-2 in amichevole contro la Svizzera) e l'Italia Under 19 nel 2014, sconfitta per 3-1 contro la Svezia nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

