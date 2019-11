Lazio - Celtic, Rambaudi: “Approccio da big, poi troppa presunzione…”

La sconfitta della Lazio contro il Celtic è stata mal digerita da tanti addetti ai lavori ed ex biancocelesti, che si sarebbero aspettati un’inversione di rotta anche in Europa League dopo i successi in campionato. Anche Roberto Rambaudi, tra le fila dei capitolini dal 1994 al 1998, ha detto la sua sulla gara ai microfoni di Radiosei: “Peccato, l'Europa League sarebbe stato ancora uno strumento per continuare a crescere. L'approccio alla gara di ieri è stato da grande squadra, poi la Lazio si è nuovamente piegata ai soliti orrori di leggerezza e presunzione che hanno vanificato tutto. Continuo a pensare che ci siano giocatori che non devono far parte di questa squadra”.

