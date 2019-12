Lazio, che presenza in area di rigore: i gol non arrivano per caso

Quanta mole di gioco offensiva produce questa Lazio. Spesso costruendo con calma dal basso, altre volte in ripartenza veloce. Sempre, di fatto, presente in area di rigore. Lo conferma un dato riportato da Stats Calcio, che ha evidenziato il numero di palloni toccati nell'area di rigore avversaria dai calciatori con minimo 8 presenze nell'attuale Serie A. Nella top 10 sono presenti tutti gli attaccanti biancocelesti. Immobile, il capocannoniere del campionato, al quarto posto con 5.64 palloni toccati in area avversaria a partita; Correa al sesto con 5.48; e Caicedo decimo con 4.97. Il podio è formato invece da Llorente (6.96), Lautaro Martinez (6.82) e Lukaku (5.86). E in classifica ci sono anche Muriel, Caputo, Dzeko e Higuain. In ogni caso, nessun reparto offensivo come quello della Lazio riesce a essere tanto presente in area di rigore. Il secondo miglior attacco del campionato non è un traguardo arrivato per caso.

