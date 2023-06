Lazio, chi è Marcos Leonardo: il diamante brasiliano nella lista biancoceleste

Nella lunga lista di nomi che piacciono alla Lazio per il ruolo di vice Immobile c'è anche quello di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 di proprietà del Santos. Centravanti, all'occorrenza seconda punta, il ragazzo a soli 20 anni sta già facendo parlare di sé. Per lui questa è stata una stagione da ricordare. Il campionato in Brasile è appena cominciato e lui ha già totalizzato con la maglia bianconera 9 reti in 22 presenze. Nel mentre ha avuto anche il tempo di incantare al Mondiale di categoria Under 20 con cinque gol di cui due all'Italia all'esordio. Un metro e settantasei di statura e destro di piede. Marcos non è certo un bomber di sfondamento, ma uno che fa della tecnica e dell'agilità i suoi punti di forza. Il suo contratto è in scadenza nel 2026. Il Santos ha fissato la clausola rescissoria a 100 milioni ma è pronto a trattare. Per portarlo via potrebbero bastare circa 12 milioni di euro.