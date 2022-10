Lazio, ci mancava Signorini: "A Roma con la Z c'è solo un giocatore"

Il conduttore del Grande Fratello Vip dimentica Zaccagni e parlando con Antonella Fiordelisi tra gossip e i messaggi di Totti...

Ci mancava solo Alfonso Signorini. Dopo la sconfitta con la Salernitana e il giallo rimediato da Milinkovic Savic che impedirà a Sarri di schierarlo con la Roma, un nuovo "attacco" arriva addirittura dal Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality di Canale 5, infatti, ha incalzato Antonella Fiordelisi, concorrente ed ex schermitrice, per il presunto flirt con Francesco Totti. L'ex numero dieci della Roma le avrebbe scritto un messaggio su Instagram senza che lei se ne sia accorta. L'influencer campana ha poi raccontato che un calciatore con la Z ha organizzato una cosa per lei in estate senza poi presentarsi. "Ha fatto tutto da solo" ha detto la Fiordelisi. Subito Signorini ha preso la palla al balzo per dire: "Beh a Roma con la Z di calciatore ce n'è solo uno". Chiaro il riferimento a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma più volte al centro della cronaca rosa. Peccato che, caro caro direttore di Chi, lei abbia dimenticato Mattia Zaccagni, l'uomo più in forma della Lazio di Maurizio Sarri. Probabilmente Signorini non è un super appassionato di calcio, ma preferisce televisione e gossip. Rispetto all'abbaglio di Manganiello di domenica sera si tratta di una sciocchezza, ma che fa inevitabilmente discutere. Certo che un errore così nella settimana del derby è come la vecchia regola del gol fuori casa: vale doppio.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'EPISODIO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.