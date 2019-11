Lazio, Ciani ci ripensa: “Non mi ritiro, voglio giocare!”

Eroe. Prima del 19 dicembre 2012, quando con una zuccata al 94' permette alla Lazio di pareggiare e successivamente eliminare il Siena ai rigori. Poi del 26 maggio 2013, in campo solo per qualche istante prima del triplice fischio, ma già dipinto nell'epopea biancoceleste come uno dei fautori della vittoria nel derby più importante della storia. Si tratta ovviamente di Michael Ciani, che solo un mese fa con le sue parole aveva inondato di nostalgia l'ambiente laziale: “Mi ritiro”, fine, caput. Anzi no. Il francese ci ha ripensato, non è ancora giunta la sua ora sportiva. “Avevo annunciato la fine della mia carriera, ma non ero preparato e non era quello che volevo”, ha dichiarato a Ouest-France. “Alla mia età è complicato trovare squadra e i club non vogliono ingaggiare un calciatore fermo da novembre 2018. Io non posso aspettare per sempre, ma ho fame di calcio e voglio giocare. Sono aperto a qualsiasi proposta, anche a un progetto importante in Ligue 2”. Mentre continua la sua ricerca di una squadra, Ciani ha comunque già le idee chiare per il futuro: “Farò l'allenatore, comincerò i corsi l'anno prossimo". Allarme rientrato, dunque. Un importante tassello del 26 maggio ha deciso di rimandare il suo addio.

