Lazio, Ciro Immobile premiato a Formello: ecco di cosa si tratta - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione sta per iniziare, si prospetta molto intensa per la Lazio di Maurizio Sarri che però potrà senza dubbio fare affidamento sui suoi uomini di fiducia. Quando si parla di questi, impossibile non menzionare Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste non delude mai le aspettative, nel corso degli anni ha dimostrato il suo valore facendo parlare il campo. Tanti i premi e i record battuti e segnati con i quali ha scritto nuove pagine della storia del club, confermandosi un punto fermo per allenatori e compagni. In attesa di scriverne altre, ha incassato l'ennesimo riconoscimento per essere stato il miglior attaccante della Serie A: il premio nazionale di calcio Mario Mariozzi, dedicato al grande professionista degli anni '50/'60. La consegna è avvenuta direttamente a Formello per mano del sindaco di Vallepietra: Flavio De Santis che si è espresso in merito: "Una bella giornata a Formello per consegnare il Premio Mario Mariozzi, giunto alla terza edizione, che rappresenta un importante veicolo di promozione del nostro territorio. Già stiamo pensando ad altri appuntamenti sportivi per dare continuità all’idea di calcio portata avanti da Mario Mariozzi, che ha fatto molto per la crescita di questo sport valorizzando tante giovani promesse”.

