Lazio, club e tifosi tra i meno multati della Serie A: più puniti Napoli e Roma

Tra le spese in bilancio delle varie società di Serie A, non ci sono solo gli ingaggi dei giocatori o il costo delle varie operazioni di mercato. Nelle uscite, vanno segnati anche gli svariati mila euro spesi in multe. E anche quando si parla di ammende, c'è chi (a malincuore) spende di più e chi, grazie alla propria condotta impeccabile (o quasi), spende di meno. Tra quest'ultime, c'è proprio la Lazio. Già, perché nonostante il clamore mediatico intorno a ogni vicenda legata al club biancoceleste e al suo pubblico, una griglia pubblicata sul portale Calcio e Finanza spiega come in realtà la società capitolina - e i suoi tifosi - non siano affatto i più indisciplinati della massima serie. La tabella è divisa in diverse categorie, che analizzano le multe inflitte per lancio d'oggetti, di fumogeni e petardi, per cori, o per arrivo in ritardo in campo. La società più punita è il Napoli, con un totale di multe di 114.500 euro. A seguire Roma (73mila euro, di cui 46.500 per lancio di fumogeni e 22mila per cori), Milan (52mila euro, di cui 10mila per lancio d'oggetti e 25mila per cori), Inter (47mila euro, di cui 15mila per lancio d'oggetti e 22mila per cori) e Juventus (45mila euro). E la Lazio? Durante la stagione, è stata condannata al pagamento, in totale, di 8 mila euro di multa. Duemila per cori, duemila per lancio di fumogeni e 4mila per ritardo in campo. Bazzecole, in confronto a quanto sborsato dalle altre big di Serie A. Meno di lei, solo Chievo (2.000), Empoli (2.000), Spal (5.000), Parma (6.000) e Genoa (7.000).

