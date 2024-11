Lazio, col Parma attenzione ai cartellini: in due a rischio per il Napoli

Non c'è tempo per riposare, per la Lazio è iniziato un altro mini tour de force. Archiviata la sfida di Europa League col Ludogorets, i biancocelesti tornano a concentrarsi sul campionato. Domenica 1° dicembre alle 15 scenderanno in campo al Tardini per affrontare il Parma, una sfida importante e da non prendere sotto gamba. In palio ci sono punti preziosi per classifica e non solo. La squadra di Baroni dovrà prestare attenzione ai cartellini, in particolare Isaksen e Rovella. Entrambi sono diffidati e se dovessero essere nuovamente ammoniti, salterebbero il big match col Napoli al Maradona in programma l'8 dicembre alle 20:45.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE