Lazio, Colonnese: “A certe cifre Milinkovic va ceduto”. E su Immobile...

Quando si ricevono grandi offerte, è sempre difficile rifiutare. Sia dal punto di vista del club, in questo caso la Lazio, che del giocatore. È un discorso che può valere per Milinkovic, ma non solo. Questo e altro nelle parole dell'ex difensore biancoceleste, Francesco Colonnese, ai microfoni di Elle Radio: “Penso che di fronte a certe cifre sia giusto cedere Milinkovic-Savic. Probabilmente, fin dall’anno scorso era alla ricerca di una nuova avventura, e io penso sempre che i giocatori importanti debbano restare finché sono motivati: a fronte di una buona offerta è giusto accordare il trasferimento. Anche l’offerta dalla Cina per Immobile sarebbe da valutare. Alla Lazio sono stati proposti tanti soldi, e per Ciro sarebbe l’ultimo grande contratto della carriera. Non è semplice adattarsi in un paese completamente diverso, ma certe offerte sono irrinunciabili, pensando anche alla famiglia e alle prospettive di vita personali”.

SUL MERCATO DELLA LAZIO: “Lazzari è un giocatore importante, ha una grande velocità di base e con Inzaghi farebbe benissimo perché alla Spal è stato abituato a giocare nel 3-5-2. La Lazio non ha bisogno solo di un esterno, va rinforzata anche la difesa che forse perderà Radu insieme al suo conseguente bagaglio d’esperienza. Wallace era solo un'alternativa, quindi la sua partenza sarà meno problematica. Presumo che i biancocelesti alla fine acquisteranno due difensori importanti”.

UNDER 21, DI BIAGIO SI DIMETTE

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLE CESSIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE