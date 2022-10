Lazio: come arrivare da favorita per il primo posto all'ultima giornata

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il cammino europeo della Lazio passa dal match contro il Midtjylland di questa sera (calcio d'inizio alle ore 18:45). Vincere è obbligatorio per continuare a sperare nel primo posto del girone F e ad approdare direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Evitare gli spareggi contro le retrocesse dalla Champions League, il declassamento in Conference League o la clamorosa estromissione dalle manifestazioni europea è fondamentale per proseguire il percorso di crescita in ambito internazionale.

Per farlo sarà necessario battere i danesi e sperare che il Feyenoord faccia lo stesso con lo Sturm Graz. A quel punto nell'ultimo match al de Kuip basterebbe anche il pareggio per arrivare primi. In caso di pareggio tra austriaci e olandesi o di vittoria della formazione di Ilzer, cambierebbe poco. La Lazio a pari punti con lo Sturm dovrebbe far meglio in termini di differenza reti. Al momento gli uomini di Sarri sono a -2 mentre la compagine di Graz e -5. Ribaltarla non è impossibile, ma con sole due partite a disposizione appare comunque difficile. A prescindere da ciò la quota minima per puntare al primato è comunque di 9 punti, in caso contrario addio sogni di gloria.