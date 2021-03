Lazio, compleanno Pogba: gli auguri di Andreas Pereira per l'ex compagno di squadra - FOTO

Oggi Paul Pogba spegne ventotto candeline. In un giorno così speciale per l'ex Juventus sono arrivati gli auguri di amici ed ex compagni di squadra. Tra questi, puntuale è giunto il messaggio di Andreas Pereira. Il brasiliano, ora alla Lazio, ha avuto modo di condividere lo spogliatoio con il "Polpo" quando entrambi vestivano la maglia del Manchester United. Pogba è rimasto in Inghilterra, mentre Andreas ha tentato di trovare più spazio nella Capitale. Ma tra i due prosegue l'amicizia: "Auguri fratello".

