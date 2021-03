Lazio, contro il Bayern puoi contare su un tifoso in più: all'Allianz anche Luiz Felipe - FOTO

Meno di un'ora e poi arriverà il fischio d'inizio del secondo atto della sfida Champions tra Bayern Monaco e Lazio. Una sorta di "mission impossibile" per gli uomini di Inzaghi, che però potranno contare su un tifoso in più. Luiz Felipe, già in Germania per proseguire il lavoro di recupero dopo l'intervento alla caviglia a cui si è sottoposto, è all'Allianz Arena per seguire la sfida. Lo testimonia la foto pubblicata dallo stesso brasiliano su Instagram.

Bayern - Lazio, Cambiasso: "Al di là del risultato, oggi conterà per crescere"

Bayern Monaco - Lazio, un'ora al fischio d'inizio: i tedeschi arrivano all'Allianz - FOTO&VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE