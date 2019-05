Lazio, contro il Torino con un obiettivo: ecco quanto vale il settimo posto

La Lazio sfida il Torino nell’ultima giornata di campionato. I giochi sono fatti, una Coppa Italia è stata portata a casa. Quella di oggi pomeriggio sembrerebbe una partita priva di significato almeno per gli obiettivi principali. E invece, oltre che per concludere con una vittoria la stagione, la gara con i granata sarà importante per mettere nel forziere qualche moneta in più. Lazio e Torino, infatti, si giocano il settimo posto in classifica. Non sarà importante per la qualificazione europea, ma arrivare settimi o ottavi cambia soprattutto a livello economico. Se 28,8 milioni entrano nelle casse di tutti i club, un 15% dei diritti tv viene ripartito in base ai piazzamenti in classifica. Come sottolinea Sky.it, la Juventus incasserà 23,4 milioni, mentre il Napoli 19,4. Si va così a scendere con la terza che metterà in cascina 16,8, mentre alla quarta spettano 14,2. Così via con 12,5 alla quinta e 10, 9 alla sesta. E la settima? Il settimo posto vale 9.3 milioni, mentre l'ottavo 8,3. Balla un milione che, sommato ai circa 600 mila euro di differenza nei premi della Serie A, porta a quasi due milioni di euro il divario tra i due piazzamenti. Soldi che potrebbero essere utili per il mercato estivo e che Lazio e Torino si contenderanno nel capoluogo piemontese. Chiudere in bellezza sarebbe importante per l'umore e anche le casse, Lulic e compagni sono avvisati.

