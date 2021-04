Lazio , Corino: "Marusic sorprendente. Immobile? Tornerà al gol"

La Lazio ha vinto a Verona ma domenica all'Olimpico arriva il Benevento di mister Pippo Inzaghi. L'ex calciatore biancoceleste Gigi Corino ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi ai microfoni di Radiosei: "Spero che il Benevento riesca a salvarsi ma da domenica prossima in poi (ride, ndr). Io tifo Lazio e nessuno può distogliermi da questo. La gara di domenica è difficile, così come lo sono tutte le gare di campionato. Il Benevento ha vinto a Torino, come lo Spezia che ha battuto il Milan. La Lazio ha fatto risultato a Verona con tutte le difficoltà del caso. In quest'ultimo mese la squadra di Inzaghi ha messo in serie quattro vittorie nonostante Immobile non sia al massimo, adesso ha perso un po' di fiducia ma sotto l'aspetto dell'impegno non si può dire nulla. Muriqi? Ha bisogno di giocare per trovare una forma fisica discreta, viene da un campionato totalmente diverso dal nostro, bisogna dargli tempo, ha bisogno di giocare con continuità. Dietro Marusic mi sorprende ogni partita di più, sta prendendo consapevolezza del ruolo".

