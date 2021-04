Serie A, quante perdite senza tifosi: ecco i mancati incassi della Lazio

Milioni e milioni di euro di perdite. La crisi da Covid-19 si riflette anche sul calcio, che però vede uno spiraglio per il futuro. Il sì del Governo alla riapertura degli stadi per gli Europei dà qualche speranza per il finale di campionato ma soprattutto per la prossima stagione. Senza tifosi manca la passione, il coinvolgimento, il clima, ma mancano anche gli incassi dei botteghini. Le perdite registrate sono importanti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in Serie A in cima c'è la Juventus con una stima di mancato incasso di 80 milioni di euro, a cui fanno seguito l'Inter con 60, il Milan con 40 e la Roma con 38. Al quinto posto c'è invece la Lazio, che insieme all'Atalanta perde circa 20 milioni di euro. Segue poi il Napoli con 17 e poi tutte le altre.