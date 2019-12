Lazio, Correa: "I tifosi ci sono sempre vicini. La Juve? Noi vogliamo fare bene" - VD

A margine dell'inaugurazione del nuovo Lazio Style Official Store vicino Piazza di Spagna, El Tucu Correa ha rilasciato qualche rapida battuta sulla prossima sfida dei biancocelesti contro la Juventus: "La Juve avrà tanta voglia di vincere ma anche noi vogliamo fare bene. Sarà una partita importante per tutti, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. È bellissimo vedere l'entusiasmo della gente qui con noi, è presente anche nei momenti brutti. Se la Juve si può battere? Loro hanno sempre una squadra composta da grandissimi giocatori, possono fare male a chiunque in qualsiasi momento, noi dobbiamo restare concentrati e cercare di vincere".

