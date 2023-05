Lazio - Cremonese, dall'apertura dei cancelli all'omaggio a Radu: i dettagli

Fonte: sslazio.it

Sarà una partita carica di emozioni quella in programma domani all'olimpico alle 18:00. Dalla cerimonia per la ricorrenza del decennale della vittoria storica contro la Roma in Coppa Italia, alla qualificazione in Champions, per poi passare al momento speciale che ha organizzato la Lazio per l'ultima di Radu. Ecco cosa si legge nel comunicato che ha diramato la società: "Domani alle ore 18:00 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per affrontare la Cremonese nella gara valida per la XXXVII giornata del campionato Serie A TIM. Sarà un lungo pomeriggio da vivere tutti insieme allo Stadio Olimpico. Proprio per questo, l’apertura dei cancelli è stata fissata per le ore 15:30 al fine di consentire ai 60.000 spettatori di avere maggiore tempo a disposizione per riempire gli spalti. Dalle ore 17:00, infatti, si susseguiranno una lunga serie di eventi dentro e fuori il rettangolo verde per festeggiare tutti insieme il decennale della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013, ma anche per avvicinarci alla sfida di campionato con la Cremonese e poi, al termine dell’incontro, rendere il giusto omaggio a Stefan Radu, che domani entrerà per l’ultima volta all’Olimpico da calciatore della S.S. Lazio. Ci sono tutti i motivi, quindi, per raggiungere in anticipo lo stadio, prestando anche massima attenzione al percorso: sarà necessario studiare bene le varie chiusure a causa dell’arrivo del Giro d’Italia a Roma. “La tappa si snoderà tra l`Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico, con arrivo ai Fori Imperiali attorno alle 18:45”, si legge sul Comune di Roma (qui tutte le info nel dettaglio).".