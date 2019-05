Lazio, cresce il valore del club: la classifica delle 32 squadre più costose

La Lazio ha chiuso la stagione con un trofeo in più in bacheca. Non è arrivata la Champions League, ma il prossimo anno sarà l'occasione per riprovarci. Intanto, il valore del club continua a salire. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società biancoceleste ha guadagnato un bel +23% rispetto allo scorso anno. A stabilire la classifica dei 32 club più costosi è stato il report "The European Elite 2019". In posizione numero 28 c'è proprio la Lazio, con un valore complessivo di 297 milioni. A guidare la classifica è il Real Madrid, seguito da Manchester United e Bayern Monaco. Per quanto riguarda le altre italiane, la Juventus si piazza decima, segue l'Inter a quota 15. Il Napoli occupa la posizione numero 18, il Milan segue nella 19. Roma classificata ventunesima.

LAZIO, LA PROSSIMA EUROPA LEAGUE

LAZIO, INZAGHI ATTENDE IL MERCATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE